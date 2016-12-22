Харт может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, на правах аренды выступающий в «Торино», может стать игроком «Ливерпуля». По информации источника, английский клуб готов приобрести 29-летнего англичанина во время летнего трансферного окна, когда подойдет к концу соглашение футболиста с туринской командой.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не планирует возвращать игрока в команду и планирует его продать. В нынешнем сезоне Харт провел за «Торино» в Серии А 15 матчей, в которых пропустил 10 голов.