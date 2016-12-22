Агент: «За Джикию «Амкар» хочет получить около 3 миллионов»

Агент защитника «Амкара» Георгия Джикии Вадим Шпинев рассказал о ситуации с возможным трансфером футболиста в один из клубов РФПЛ.

«К Джикии есть интерес со стороны ряда клубов. Наиболее активные среди них – «Спартак» и «Рубин». Первоначальная сумма, которую обозначил «Амкар», составляет порядка 3 миллионов евро. При этом нельзя исключать, что Джикия останется в «Амкаре», у него действующий контракт до лета 2018 года.

Что касается интереса «Локомотива», это только разговоры. Ничего не было», — сказал Шпинев в интервью riafan.ru.