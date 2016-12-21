Агент Луиса Адриано отказался комментировать возможный переход игрока в «Спартак»

Агент Жилмар Велоз, представляющий интересы форварда «Милана» Луиса Адриано, не стал комментировать ситуацию с возможным переходом своего клиента в «Спартак». По информации СМИ, представители красно-белых уже прилетали в Италию на переговоры, а сумма трансфера может составить 7 миллионов евро.

«Луис Адриано связан длительным договором с «Миланом» и это все, что на данный момент имеет значение. Не является ли моей проблемой, что «Милан» хочет продать игрока в «Спартак»? Нет желания обсуждать это», – сказал Велоз.

Напомним, действующее соглашение 29-летнего бразильца рассчитано до июня 2020 года.