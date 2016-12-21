Энрике: «Барселону» всегда может кто-то покинуть»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике всегда готов к тому, что его команду может покинуть кто-то из футболистов. Поэтому в клубе готовы мгновенно найти замену.

«Мы всегда стараемся усилить состав нашей команды. И руководство клуба работает в этом направлении. Не стоит забывать и о том, что «Барселону» всегда может покинуть тот или иной футболист», – заявил Луис Энрике.

После 16 туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. На счету команды Энрике 34 очка. Отставание от лидирующего «Реала» составляет три очка.