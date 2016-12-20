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Орещук: «Федуна смущает высокая зарплата Луиса Адриано»

20 декабря 2016, 22:08
26

Известный футбольный агент Роман Орещук подтвердил, что московский «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Милана» Луиса Адриано. По словам агента, президента красно-белых Леонида Федуна смущает высокая зарплата бразильского форварда.

«Федун заявил, что будут большие приобретения. Знаю точно, представители «Спартака» ведут переговоры с «Миланом» и Луисом Адриано. У него зарплата около 6,5 миллиона евро – это сильно смущает Федуна и руководителей «Спартака». Если не получится опустить зарплату, то его не возьмут. Ну или пойдут на этот шаг и будут платить Луизу Адриану», – сказал Орещук в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы Милан Спартак Адриано Луис Федун Леонид
Комментарии (26)
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Тraumtanzеr
1482261307
Больше трешки ему платить никто не будет.
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FCQ
1482261919
Столько платить.... Это не Китай))) сначало докажи что стоишь таких денег!!!
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filosof sparty
1482262425
Сколько???? А я грешным делом думал только у нас такие бабки платят средним игрокам, ан нет
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bafor
1482262550
6,5 лямов всего 7 игр за Милан (на заменах) и 0 голов. И накой он нужен Спартаку?
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Joko21
1482263519
З/п 6.5 млн. Мир сошел с ума! Какой ему смысл напрягаться и голы забивать, если он в любом случае получит эту огромную сумму? Неоправданый риск
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nemolod
1482266071
Чем тратить такие деньги на игрока,который то ли заиграет то ли нет,не проще ли пустить эти деньги на выплату премиальных игрокам и тренерам основного состава как дополнительную премию за каждый выигранный матч первенства-ведь дополнительный доход всегда мотивирует команду!
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eleng
1482266172
За деньги в 2 раза меньшие можно найти игроков, которые играют в основе и будут выкладываться, а тут сомнительно...
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FatalMix
1482266267
халк меньше получал, чем это не пойми что
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roma33rus
1482289656
Надо Брать!Ему куда деньги девать?В банки солить?
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momwig_
1482304748
Да, меня тоже смутила бы. Не стоит он такой лички.
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