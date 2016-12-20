Орещук: «Федуна смущает высокая зарплата Луиса Адриано»

Известный футбольный агент Роман Орещук подтвердил, что московский «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Милана» Луиса Адриано. По словам агента, президента красно-белых Леонида Федуна смущает высокая зарплата бразильского форварда.

«Федун заявил, что будут большие приобретения. Знаю точно, представители «Спартака» ведут переговоры с «Миланом» и Луисом Адриано. У него зарплата около 6,5 миллиона евро – это сильно смущает Федуна и руководителей «Спартака». Если не получится опустить зарплату, то его не возьмут. Ну или пойдут на этот шаг и будут платить Луизу Адриану», – сказал Орещук в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».