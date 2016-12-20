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Газизов: «Лунев находится в «Зените». Ищем замену»

20 декабря 2016, 18:08
11

В руководстве «Уфы» подтвердили скорый переход вратаря команды Андрея Лунева в «Зенит». Как отметил генеральный директор клуба Шамиль Газизов, уже начат поиск нового голкипера.

«В среду у него медосмотр в Санкт-Петербурге. В случае положительного заключения врачей переход Лунева в «Зенит» – вопрос решенный.
Ищем ли ему замену? Конечно. Поиски футболистов — никогда не прекращающийся процесс. Давно ведем определенных игроков, надеемся, кого-то подпишем.

Не скажу, что давно знал о переходе Лунева, но с «Зенитом» переговоры на эту тему шли. Вопрос решался не в течение двух дней», – заявил Газизов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Лунев Андрей
Комментарии (11)
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multi1984
1482247108
Трепещи Лодыгин)) а Кержа куда теперь?
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Фан666
1482247116
Сос лов Лунева ещё вчера он ничего не знал, пиздабол
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Ужас Мудко
1482247715
ЛУНЁВ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ РОССИИ.
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Ужас Мудко
1482247923
Лодыгин лунёву не конкурент.
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monkey1958
1482248639
Лунев? Посмотрим в деле, но пока он еще не в "Зените".
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Joko21
1482249854
А вот мне лично кажется, что на лавке осядет он, как когда-то осел на лавке Спартака Беленов
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Маракушев
1482250833
Песьяков
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alexidj
1482251048
вряд ли усиление...но как говориться поживем увидим..Беленов тот же намного лучше вариант как по мне..
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АЛЕКС 58
1482255936
Вместе с Беленовым,он десятый за эту неделю!
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