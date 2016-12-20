Газизов: «Лунев находится в «Зените». Ищем замену»

В руководстве «Уфы» подтвердили скорый переход вратаря команды Андрея Лунева в «Зенит». Как отметил генеральный директор клуба Шамиль Газизов, уже начат поиск нового голкипера.

«В среду у него медосмотр в Санкт-Петербурге. В случае положительного заключения врачей переход Лунева в «Зенит» – вопрос решенный.

Ищем ли ему замену? Конечно. Поиски футболистов — никогда не прекращающийся процесс. Давно ведем определенных игроков, надеемся, кого-то подпишем.

Не скажу, что давно знал о переходе Лунева, но с «Зенитом» переговоры на эту тему шли. Вопрос решался не в течение двух дней», – заявил Газизов.