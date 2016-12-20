Бубнов: «Трансфер Джикии для «Спартака» больше на перспективу»

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов затронул тему возможного перехода в стан красно-белых защитника «Амкара» Георгия Джикии. По мнению ветерана, данный трансфер для московского клуба является работой на перспективу.

«На данный момент Джикия навряд ли будет играть в стартовым составе «Спартака». Этот трансфер больше на перспективу. И его ждет сильная конкуренция. У «Спартака» уже есть четыре центральных защитника. Джикия может выходить на поле вместо Кутепова. Потом, в конце концов, можно наигрывать пару Джикия – Кутепов. Но они молоды, и это рискованно. Стабильности в таком сочетании трудно ждать», – заявил Бубнов.