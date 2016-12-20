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  • Бубнов: «Трансфер Джикии для «Спартака» больше на перспективу»

Бубнов: «Трансфер Джикии для «Спартака» больше на перспективу»

20 декабря 2016, 13:25
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Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов затронул тему возможного перехода в стан красно-белых защитника «Амкара» Георгия Джикии. По мнению ветерана, данный трансфер для московского клуба является работой на перспективу.

«На данный момент Джикия навряд ли будет играть в стартовым составе «Спартака». Этот трансфер больше на перспективу. И его ждет сильная конкуренция. У «Спартака» уже есть четыре центральных защитника. Джикия может выходить на поле вместо Кутепова. Потом, в конце концов, можно наигрывать пару Джикия – Кутепов. Но они молоды, и это рискованно. Стабильности в таком сочетании трудно ждать», – заявил Бубнов.

Источник: Спорт FM
Джикия Георгий Бубнов Александр
Комментарии (1)
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SpartacusChampion
1482230150
Видели мы как Кутепов играет, медленный до ужаса, если бы не российский паспорт, то играл бы он сейчас за спартак-2, а не за основу. А Джикию пускай берут, норм.парень, да и Миранчука у Локо пускай захватят, однозначно не помешает!
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