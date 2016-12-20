Газзаев верит в чемпионство «Спартака»

Бывший главный тренер ЦСКА​ Валерий Газзаев оценил шансы московского «Спартака» на чемпионский титул в этом сезоне.

– Завершен первый круг РФПЛ. Как вы можете прокомментировать расклад сил в турнирной таблице?

– На сегодня все закономерно. «Спартак» по праву идет на первом месте – команда показывает уверенный и достаточно зрелищный футбол. Конкуренцию красно-белым навязывают «Зенит» и ЦСКА. Думаю, именно эти три команды в итоге и разделят призовые места. Но не стоит забывать и о «Ростове», «Краснодаре» и хорошо проявившем себя грозненском «Тереке» – эти клубы также не нужно списывать со счетов, они определенно доставят немало проблем тройке лидеров.

– «Спартак» может стать чемпионом в нынешнем сезоне?

– Почему нет? Нынешнее первенство очень плотное, команды идут «ноздря в ноздрю», много неожиданных результатов. Тот же самый «Спартак», лидер первенства, неожиданно c разгромным счетом уступил борющимся за выживание «Крыльям Советов» (0:4). Плотность команд в таблице стала намного больше, чемпионат стал более ровным. Конкуренция повысилась, и это не может не радовать.