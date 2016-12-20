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Смолов: «Наверное, я повзрослел»

20 декабря 2016, 06:25
6

Форвард «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, как ему удалось получить звание лучшего футболиста РФПЛ в 2016 году.

– Назовите три причины, по которым Федор Смолов превратился из просто талантливого и подающего большие надежды игрока в лучшего футболиста России и супербомбардира.

– Не хочется много говорить о себе, но отмечу, что, наверное, я повзрослел… Я всегда в себя верил. Несомненно, мне очень помогла поддержка родителей, агентов, близких друзей. Ну и не могу не отметить команду «Краснодар», ее стиль игры и атмосферу, которые позволяют мне демонстрировать мои лучшие качества.

– Виктория Лопырева назвала вас главным героем года в российском футболе. А кто главные герои футбольного 2016 года по вашей версии?

– Виктория так часто появляется в футбольных СМИ, что я даже удивлен, почему она назвала кого-то, а не себя. А если серьезно, главными героями назвал бы «Ростов» и моих партнеров по команде.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (6)
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ANTITERROR
1482204435
И созрел)
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sprint5
1482208337
давно пора
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Rebrova
1482208831
главное, чтобы опять в детство не упал.
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Фан666
1482215635
Федя молодец, лишь бы не сдал резко как у наших бывает. Правда и чемпионат России не показатель
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balaton78
1482226625
Про Ростов все верно сказал :)
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