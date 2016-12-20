Смолов: «Наверное, я повзрослел»

Форвард «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, как ему удалось получить звание лучшего футболиста РФПЛ в 2016 году.

– Назовите три причины, по которым Федор Смолов превратился из просто талантливого и подающего большие надежды игрока в лучшего футболиста России и супербомбардира.

– Не хочется много говорить о себе, но отмечу, что, наверное, я повзрослел… Я всегда в себя верил. Несомненно, мне очень помогла поддержка родителей, агентов, близких друзей. Ну и не могу не отметить команду «Краснодар», ее стиль игры и атмосферу, которые позволяют мне демонстрировать мои лучшие качества.

– Виктория Лопырева назвала вас главным героем года в российском футболе. А кто главные герои футбольного 2016 года по вашей версии?

– Виктория так часто появляется в футбольных СМИ, что я даже удивлен, почему она назвала кого-то, а не себя. А если серьезно, главными героями назвал бы «Ростов» и моих партнеров по команде.