«Амкар» и «Спартак» обсуждают условия перехода Джикии

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов провел две встречи с представителем защитника клуба Георгия Джикии Вадимом Шпиневым в Москве. На них обсуждались условия перехода в «Спартак» и личный контракт 23-летнего футболиста. Сумма трансфера Джикии зависит от двух условий – гонорара компании, в которой работает Шпинев, и условий выплаты «Спартаком» денег «Амкару». На сегодняшний день участники сделки обсуждают суммы в диапазоне 2,4 – 3,2 миллиона долларов.

По условиям сделки Джикия может доиграть текущий сезон в клубе Пермского края. Решение должно быть принято до 12 января. Уже 18 января «Спартак» отправится в ОАЭ на свой первый тренировочный зимний сбор.