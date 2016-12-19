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«Амкар» и «Спартак» обсуждают условия перехода Джикии

19 декабря 2016, 10:44
13

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов провел две встречи с представителем защитника клуба Георгия Джикии Вадимом Шпиневым в Москве. На них обсуждались условия перехода в «Спартак» и личный контракт 23-летнего футболиста. Сумма трансфера Джикии зависит от двух условий – гонорара компании, в которой работает Шпинев, и условий выплаты «Спартаком» денег «Амкару». На сегодняшний день участники сделки обсуждают суммы в диапазоне 2,4 – 3,2 миллиона долларов.

По условиям сделки Джикия может доиграть текущий сезон в клубе Пермского края. Решение должно быть принято до 12 января. Уже 18 января «Спартак» отправится в ОАЭ на свой первый тренировочный зимний сбор.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Джикия Георгий
Комментарии (13)
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nikita08
1482133947
)))
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oyabun
1482136224
Темная лошадка пока, но линию обороны укреплять надо однозначно, так что Велкам! Если еще и неожиданно впишется замечательно в команду как неизвестный нам в начале своего перехода Зобнин, то вообще будет прекрасно. А Каррера умеет делать из рядовых игроков настоящих бойцов на поле.
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Joko21
1482136313
цены Спартак ниже плинтуса предлагает
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alexis02lion
1482139099
Всё логично. Купить на перспективу и дать доиграть сезон в родном клубе. Вот ещё один игрок как вариант сборной страны в составе Спартака. Сумма нормальная с учётом возраста и игровой практики в РФПЛ.
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filosof sparty
1482139193
Паспорт и возраст, больше ничего…
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FCQ
1482142046
Бойцовый игрок по играм заметно хотелось бы чтоб оказался у нас такие нужны с бойцовским духом
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agrmark
1482146432
Да, было бы хорошо иметь такого защитника.
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