Перед «Рубином» поставлена задача стать лидером РФПЛ за три года

Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов рассказал о задачах казанской команды в нынешнем сезоне. По его словам, клуб из столицы Татарстана в ближайшее время планирует вернуться в лидеры российского футбола.

«Летняя революция в Казани — это была неожиданность для всех. Насколько я понимаю, основные покупки делались клубом, а Грасия привез только Санчеса и Самуэля. Была озвучена цель: за три года выйти в лидеры российского футбола. Задача-минимум на этот сезон – четвертое место и Лига Европы. Притом что команда создавалась фактически заново: из прежнего состава осталось 7-8 человек», — сказал Кузнецов.

Напомним, что после 17-ти туров российской Премьер-лиги «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице.