В комитете по этике заявили, что ФИФА не начинала расследование против Мутко

Пресс-служба комитета этики ФИФА заявила, что организация не открывала официального расследования в отношении президента РФС Виталия Мутко. Напомним, ранее сообщалось, что функционер может быть отстранен от футбольной деятельности в связи с его возможной причастностью к сокрытию употребления допинга игроками.

«Мы не можем подтвердить, что комитет по этике начал расследование. Следственная палата может сообщить об этом только после открытия официального разбирательства. Официальное разбирательство будет открыто, если что-то обнаружено после возможного предварительного следствия. Мы хотели бы отметить, что на данный момент никаких официальных разбирательств не идет», – говорится в сообщении организации.