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  • Венгер: «Нам забили два гола из офсайда, второй – из пятиметрового. И что с этим делать?»

Венгер: «Нам забили два гола из офсайда, второй – из пятиметрового. И что с этим делать?»

18 декабря 2016, 21:49
15

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча 17-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2) остался недоволен судейством в данной встрече. По словам французского специалиста, два гола в ворота его команды были забиты из офсайдов.

«Я очень расстроен и разочарован результатом. Мы провели хороший первый тайм, но сегодня нам забили два гола из офсайдов. Второй гол – вообще из пятиметрового офсайда. И с этим сложно смириться. Что можно поделать с такими голами?

Считаю, что неверные судейские решения случаются часто. Матч и так тяжелый, а судьи принимают решения не в нашу пользу. Они профессионалы, мы профессионалы, и все мы должны отвечать за свои ошибки», – сказал Венгер.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (15)
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Masteralex
1482087658
первый гол да, на тоненького, но да, оффсайд, а со вторым голом, оффсайд возможно был пассивный, потому что Сильва был не на траектории мяча, но как по мне, он был в движении к мячу и отвлекал вратаря, то есть не стоял пассивно, что может также считаться оффсайдом
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Nayturs
1482088503
А по-моему, Арсенал сдулся во втором тайме и ничего не смог противопоставить напору и индивидуальному мастерству горожан.
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xakep01
1482093359
Посмотрел обзор, где в принципе был офсайд во 2 голе,у венгера крыша что ли поехала,в первом ещё да, на тоненького
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zico2205
1482093567
У Сити побольше бабла- вот и судейское предпочтение ....Впрочем у нас точно так же....Тянут за уши ЦСКА,Спартак и Питер....А если вдруг ошибочка в пользу какой-нибудь"провинциалки"- вот тут такой скандал закатят....
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MU-fanatic
1482098273
в первом голе все норм,защитники успели вернуться и могли выбить мяч если б хотели!!!во 2 был офсайд на пол корпуса,но судьи сейчас часто ошибаются!
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ivanthebest
1482100037
Как бы не любил голубой мешок, но стоит признать, что они во втором тайме просто смяли Арсенал... И играли они лучше, и оффсайды были сомнительные, а второй гол так и вовсе был чистым, Силва никак на эпизод по сути не влиял... И, Арсен, хорош ныть, проиграли по делу...
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бочаров
1482107425
Считаю, что неверные судейские решения случаются часто. Матч и так тяжелый, а судьи принимают решения не в нашу пользу. Они профессионалы, мы профессионалы, и все мы должны отвечать за свои ошибки», – сказал Венгер.Вот ты ошибся не того поставил в состав так признайся,а не ной в тряпочку.
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zagrizlik
1482123212
Надо,как челси,забивать 3 и не париться.
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Berikosha
1482160992
после драки кулаками не машут
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mutabor0992
1482186518
У Арсенала походу с "физикой" проблемы начались...
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