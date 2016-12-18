Венгер: «Нам забили два гола из офсайда, второй – из пятиметрового. И что с этим делать?»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча 17-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2) остался недоволен судейством в данной встрече. По словам французского специалиста, два гола в ворота его команды были забиты из офсайдов.

«Я очень расстроен и разочарован результатом. Мы провели хороший первый тайм, но сегодня нам забили два гола из офсайдов. Второй гол – вообще из пятиметрового офсайда. И с этим сложно смириться. Что можно поделать с такими голами?

Считаю, что неверные судейские решения случаются часто. Матч и так тяжелый, а судьи принимают решения не в нашу пользу. Они профессионалы, мы профессионалы, и все мы должны отвечать за свои ошибки», – сказал Венгер.