Гвардиола: «Я побеждал с «Барселоной», потому что у меня были хорошие игроки»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не является особенным специалистом, а залогом его успехов зачастую становились игроки высокого уровня, которые работали под его началом в «Барселоне» и «Баварии».

«Все тренеры терпят поражения и ошибаются. И я в этом плане ничем не отличаюсь от остальных. Просто я везунчик, что в моих командах играли Месси, Лам, Алонсо, Левандовски. Поэтому успех был мне обеспечен. Я часто подчеркивал, что добивался побед с «Барселоной» благодаря наличию хороших игроков. Это феноменальный клуб», – сказал Гвардиола.