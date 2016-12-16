«Спартак» ведет переговоры с Луисом Адриано

Нападающий «Милана» Луис Адриано оказался в сфере интересов «Спартака». Об этом сообщает итальянское издание Corrierre della Sera.

Сообщается, что представители московского клуба посетили Милан, где провели переговоры с футболистом. Источник при этом отмечает, что между самими клубами договоренность уже достигнута, и «Спартаку» осталось получить согласие Адриано.

По информации источника, конкурентом «Спартака» в борьбе за футболиста является «Порту».

В нынешнем сезоне игрок провел за «Милан» семь матчей, не отметившись в них ни одним результативным действием. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.