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«Спартак» ведет переговоры с Луисом Адриано

16 декабря 2016, 22:24
9

Нападающий «Милана» Луис Адриано оказался в сфере интересов «Спартака». Об этом сообщает итальянское издание Corrierre della Sera.

Сообщается, что представители московского клуба посетили Милан, где провели переговоры с футболистом. Источник при этом отмечает, что между самими клубами договоренность уже достигнута, и «Спартаку» осталось получить согласие Адриано.

По информации источника, конкурентом «Спартака» в борьбе за футболиста является «Порту».

В нынешнем сезоне игрок провел за «Милан» семь матчей, не отметившись в них ни одним результативным действием. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Милан Спартак Адриано Луис
Комментарии (9)
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ivanthebest
1481916412
Хотелось бы кого более молодого, но и данный нап весьма и весьма хорош.
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forward33
1481916929
Так себе нап. В Милане провалился. По схеме 3-5-2 не играл. Из 6 шансов реализует один, лучше Ньясса вернуть, который в Локо божил. На банке сидит много Эвертон точно не попросит
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ilichkadr
1481917520
Возможно и примет предложение спартачей, но только после консультаций с Луческу. Даст румын добро, то вариант с переходом за определенную сумму личного контракта вполне реален.
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Фан666
1481920918
И снова Спартак. Только зачем им теперь нулёвый Адриано, который толстеет на глазах?
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СашкаГуров
1481922618
хуй свиням
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RedWhiteFans2
1481923335
Дебилы как слово Спартак слышат, так стекаются в комменты как вурдалаки. Дебилы вам то зачем эта новость если вы за Спартак не болеете?
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