Клопп: «Понимаю важность дерби, но «Эвертон» не был моим врагом с 12 лет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями накануне матча 17-го тура АПЛ против «Эвертона».

«Я часть «Ливерпуля», так что мне легко понять важность этой игры, но «Эвертон» не был моим врагом с 12 лет.

Мне нравится, как в Ливерпуле уживаются два клуба. Мне нравятся болельщики «Эвертона», когда я их встречаю. Водители такси, кто угодно. Так что у меня нет проблем с ними.

Я знаю эти клубы, знаю про их успешные годы, когда они финишировали первыми и вторыми. Мне нравятся такие истории, я люблю историю. Я большой поклонник футбольной истории, и между этими клубами было много важных вещей – финалы и все такое.

Футбол не самая важная вещь в мире, но вечером в понедельник она таковой станет на 90 минут», – приводит слова Клоппа This Is Anfield.

Матч «Эвертон» – «Ливерпуль» состоится в понедельник, 19 декабря. Начало – в 23:00 по московскому времени.