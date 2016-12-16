Гвардиола: «В конце сезона команда должна играть так, как я хочу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, что для него будет успехом по итогам первого сезона в английском клубе.

«Для тренеров успех – это титулы. Это будет сложно, действительно тяжело. Конечно, в феврале будет видно, каковы наши перспективы, можем ли бороться за трофеи.

Юрген Клопп, которым я восхищаюсь за его страсть и идеи, сказал: «Я не хочу, чтобы моя команда просто побеждала. Я хочу наслаждаться тем, что она играет так, как я хочу».

Все просто. В конце сезона команда должна играть так, как я хочу. Я всегда там, на скамейке, и все мы зрители. Когда я там, я хочу, чтобы то, что я вижу, соответствовало моим желаниям», – сказал Гвардиола.