Смолов уверен, что еще не реализовал свой потенциал

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов дал понять, что способен играть еще лучше. Форвард также отметил, что его команда способна пробиться по итогам сезона в Лигу чемпионов.

– Считаете ли вы, что прибавили в мастерстве за уходящий год, и сколь велик ваш потенциал?

– Считаю, что прибавил, но… потенциал еще точно есть!

– Способен ли «Краснодар» по итогам текущего сезона не только вновь оказаться в еврокубковой зоне, но и попасть в Лигу чемпионов?

– Считаю, что способен. Матчей впереди много, отставание отыгрываемо, – цитирует слова Смолова «Независимая спортивная газета».