Смолов: «Есть четыре топ-чемпионата, из которых я готов рассматривать предложения»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, где бы он хотел продолжить карьеру. По словам футболиста, он согласен покинуть Россию только ради клуба из топ-чемпионата Европы.

«На самом деле, есть четыре топ-чемпионата, из которых я готов рассматривать предложения. Италия, Германия, Испания и Англия», — приводит слова Смолова «Независимая спортивная газета».

Футболист также отметил, что планирует заняться изучением иностранных языков.

«Неплохо знаю английский, после Голландии плюс-минус понимал фламандский. Подумываю над изучением французского, ну и испанский бы пригодился», – сказал он.