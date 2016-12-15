Гончаренко: «Знал об уходе Слуцкого еще месяц назад»

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, как узнал о своем назначении в столичный клуб. Напомним, что до перехода в ЦСКА Гончаренко тренировал «Уфу».

«Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский позвонил примерно месяц назад и рассказал о возможных переменах. Моим первым шагом был звонок Слуцкому. Мы встретились, и Леонид Викторович сразу заверил, что в любом случае намерен уйти из клуба, посоветовал мне отбросить все чувства неудобства и принимать это предложение. Был определен день переговоров с руководителями ЦСКА Евгением Гинером и Романом Бабаевым.

Мы оговорили принципиальные технические вопросы. А затем началось предметное обсуждение условий контракта. При этом клубы договорились не объявлять о моем переходе до завершения осенней части сезона, чтобы не будоражить команды. Это решение было абсолютно верным. Хотя было понятно, что слухи поползут и от них не скроешься. Но со своей стороны я корректно исполнил все, что обещал», — сказал он.