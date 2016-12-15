Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гончаренко: «Знал об уходе Слуцкого еще месяц назад»

15 декабря 2016, 08:58
19

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, как узнал о своем назначении в столичный клуб. Напомним, что до перехода в ЦСКА Гончаренко тренировал «Уфу».

«Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский позвонил примерно месяц назад и рассказал о возможных переменах. Моим первым шагом был звонок Слуцкому. Мы встретились, и Леонид Викторович сразу заверил, что в любом случае намерен уйти из клуба, посоветовал мне отбросить все чувства неудобства и принимать это предложение. Был определен день переговоров с руководителями ЦСКА Евгением Гинером и Романом Бабаевым.

Мы оговорили принципиальные технические вопросы. А затем началось предметное обсуждение условий контракта. При этом клубы договорились не объявлять о моем переходе до завершения осенней части сезона, чтобы не будоражить команды. Это решение было абсолютно верным. Хотя было понятно, что слухи поползут и от них не скроешься. Но со своей стороны я корректно исполнил все, что обещал», — сказал он.

Источник: Pressball
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VIPded
1481783109
Удачи Виктору с ЦСКА!!!
Ответить
Pro100Kid
1481784121
Гончаренко заслужил шанс поработать с топ командой в РФПЛ! Удачи ему!
Ответить
Dgad
1481784579
Держали интригу до последнего,)
Ответить
MALOY74
1481789056
И заметьте всех лучших иностранных тренеров (Кучук, Гончаренко, Петреску и т.д.) находила Кубань, не говоря уже о игроках. Скауты на 5 работают.
Ответить
порт
1481789588
Березуцких отправит на пенсию.
Ответить
Snerg
1481791634
не ну серьезно), не было его слышно а как цска позвали сразу запел). думаю это не тренер цска , долго он не задержится)
Ответить
mgordeev
1481792662
Ну тогда понятно, почему слил игру коням. Заранее перед новым работодателем выслуживался.
Ответить
MichelWB
1481795189
Гончаренко знал об уходе Слуцкого еще за месяц до того как об этом узнал Слуцкий.
Ответить
Главные новости
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
23:21
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
22:58
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
22:10
1
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
21:44
1
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
21:27
15
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
2
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
8
Все новости
Все новости
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
23:14
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
2
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
5
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
17
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
9
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
2
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
1
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+