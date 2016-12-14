Гвардиола: «Впервые в жизни не побеждаю регулярно. Меня никогда не увольняли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился размышлениями о своей работе в английском клубе и последних результатах команды.

«Должен признать, что результаты в последний месяц не были хорошими. Впервые в своей жизни я не побеждаю регулярно.

Когда в больших компаниях что-то идет не так, нужно найти решение. Обычно должен уйти тот парень, который отвечает за то, чтобы игроки достигли лучшего уровня.

В футболе нет долгосрочных проектов. Нужно побеждать немедленно, иначе у тебя неприятности. Тогда делом займется другой парень, потому что нужны победы.

Наша работа трудна. Такие ситуации случаются со всеми тренерами по всему миру. Решать будет руководство. Я чувствую, что они мне доверяют, но в реальности нужно побеждать. Все может случиться. Наше положение зависит от результата.

Но я не ухожу. Когда я пришел сюда, я собирался до конца отработать контракт, как в «Барселоне». Мене никогда не увольняли. Мы хотим многого. Следующий сезон будет лучше, через два года будет лучше», – сказал Гвардиола.

Напомним, «Манчестер Сити» потерпел два подряд поражения в АПЛ и отстает от лидирующего «Челси» на семь очков.