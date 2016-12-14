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Геркус доволен работой Семина и ждет улучшения результатов

14 декабря 2016, 20:10
3

Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил работу Юрия Семина после возвращения на пост главного тренера железнодорожников.

«Вполне доволен. Результаты оценивать рано, но сейчас рабочий процесс выглядит очень здраво и разумно. Ждем, что в дальнейшем и результаты, и игра будут улучшаться. Костяк команды есть, фундамент в игре тоже, надо где-то что-то добавить. Результат, думаю, будет постепенно появляться. А что в итоге получится, покажет финиш сезона. Тогда сядем и подведем итоги.

Сколько времени понадобится Семину, чтобы найти нужный баланс? Эта команда может бороться за место в еврокубках, то есть занимать место в пятерке. Такой результат будем считать достойным. Надеемся и на победу в Кубке России. Надежды у нас в этом турнире большие. Юрий Павлович многократно выигрывал кубки. Он здесь гроссмейстер.

При правильном же подходе в следующем чемпионате сможем вести борьбу за медали. Если в этом сезоне выполним задачу выхода в еврокубки, в следующем нам придется играть на трех фронтах. И от того, насколько мы будем готовы совмещать еврокубки, чемпионат и Кубок России, и будут зависеть наши возможности бороться за медали.

Сегодня для ведения чемпионской гонки мы не совсем готовы, но в скором времени, надеемся, вернемся в нее. Это вопрос работы не только Юрия Павловича, а всего нашего клуба: селекции, спортивного директора, медицинского персонала», – сказал Геркус.

Напомним, Семин в четвертый раз возглавил «Локомотив» летом 2016 года. Первую часть сезона команда завершила на десятом месте с 23 очками в активе.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (3)
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Joko21
1481739497
последние результаты впечатляют. По крайней мере виден уже почерк игры
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Nesterenko
1481754916
Весной Локомотив реабилитируется за неудачную осень и покажет свою состоятельность в лиге.
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Cosh18
1481809496
и мы ждем!
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