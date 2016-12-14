Акинфеев: «На Кубке конфедераций и чемпионате мира все будет зависеть от нас»

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал о том, чего ждать от национальной команды на домашних Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018.

«Есть обойма вратарей, и каждый из них может в любой момент занять место основного. Ни в коем случае не ухожу от ответа, не лукавлю, но все может поменяться. А что касается ближайших турниров... Конечно, все будет зависеть от нас. Нам, естественно, не хочется никаких провалов, есть желание радовать болельщиков. Наши головы, руки и ноги станут делать результат. А как сложится – увидим», – сказал Акинфеев.

Напомним, вчера Игорю была вручена награда «Джентльмен года».