Акинфеев: «Яшин и Дасаев получили звания лучших вратарей мира, а Акинфеев – нет»

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев дал оценку своим выступлениям в сравнении с великими вратарями. По словам стража ворот, он не заслужил находится на одной ступени с Ринатом Дасаевым и Львом Яшиным.

– Недавно вы превзошли казавшийся вечным рекорд Рината Дасаева по официальным матчей на ноль за всю карьеру – 252 сухих встречи, у вас 253. При этом вплотную к достижению Льва Яшина по таким играм в чемпионате страны: на счету динамовца их 160, на вашем – 159. Видите у себя что-то общее с двумя великими отечественными голкиперами?

– Не вижу даже близко. Потому что Яшина и Дасаева признавали лучшими вратарями мира, а это говорит о многом, пусть и другие времена были. Но такие титулы у них есть – и они более чем достойные. Что касается меня, то уже говорил: никогда в жизни не обращал внимания на призы и рекорды. Конечно, это приятно, ни один нормальный человек не станет подобное скрывать. Всю сознательную жизнь ты хочешь выигрывать кубки и медали, получать награды. Все они идут рядом с футболом, от этого никуда не деться. Очень лестно, что меня ставят на ступень рядом с двумя великими людьми, но думаю, пока этого не заслужил. Есть к чему стремиться. И я сейчас совершенно не лукавлю – говорю как есть. Повторю, Яшин и Дасаев получали звания лучших вратарей мира, а Акинфеев – нет. Поэтому пока не имею права вставать в один ряд с такими футболистами.

– А Акинфеев надеется когда-нибудь получить такую награду?

– Можно много мечтать, красиво рассказывать... Если же объективно, то, наверное, нет, потому что для этого нужно выступать в одном из сильнейших клубов Старого Света или хотя бы в европейском чемпионате. А в России получить статус лучшего очень тяжело. Так что, нет, не слишком надеюсь.