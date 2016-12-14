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  • Акинфеев: «Яшин и Дасаев получили звания лучших вратарей мира, а Акинфеев – нет»

Акинфеев: «Яшин и Дасаев получили звания лучших вратарей мира, а Акинфеев – нет»

14 декабря 2016, 01:26
8

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев дал оценку своим выступлениям в сравнении с великими вратарями. По словам стража ворот, он не заслужил находится на одной ступени с Ринатом Дасаевым и Львом Яшиным.

– Недавно вы превзошли казавшийся вечным рекорд Рината Дасаева по официальным матчей на ноль за всю карьеру – 252 сухих встречи, у вас 253. При этом вплотную к достижению Льва Яшина по таким играм в чемпионате страны: на счету динамовца их 160, на вашем – 159. Видите у себя что-то общее с двумя великими отечественными голкиперами?

– Не вижу даже близко. Потому что Яшина и Дасаева признавали лучшими вратарями мира, а это говорит о многом, пусть и другие времена были. Но такие титулы у них есть – и они более чем достойные. Что касается меня, то уже говорил: никогда в жизни не обращал внимания на призы и рекорды. Конечно, это приятно, ни один нормальный человек не станет подобное скрывать. Всю сознательную жизнь ты хочешь выигрывать кубки и медали, получать награды. Все они идут рядом с футболом, от этого никуда не деться. Очень лестно, что меня ставят на ступень рядом с двумя великими людьми, но думаю, пока этого не заслужил. Есть к чему стремиться. И я сейчас совершенно не лукавлю – говорю как есть. Повторю, Яшин и Дасаев получали звания лучших вратарей мира, а Акинфеев – нет. Поэтому пока не имею права вставать в один ряд с такими футболистами.

– А Акинфеев надеется когда-нибудь получить такую награду?

– Можно много мечтать, красиво рассказывать... Если же объективно, то, наверное, нет, потому что для этого нужно выступать в одном из сильнейших клубов Старого Света или хотя бы в европейском чемпионате. А в России получить статус лучшего очень тяжело. Так что, нет, не слишком надеюсь.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (8)
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G.S
1481669391
Достойный ответ!
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Гранит
1481670969
Мужик.
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КЭТиК
1481682096
Раньше конкуренция среди вратарей была попроще.
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Krics
1481684649
Честно и адекватно.
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aleksand1r
1481688074
После выступления в Бразилии он надеется быть лучшим?
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ЖОРРО
1481699095
Молодец Игорь!Верно мыслишь!
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Александ1982
1481713541
блин сравнили чемпионаты ссср и рф)))) анюшке далеко до великих вратарей наших
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neveldomha
1481719836
А что есть еще один Акинфеев?
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