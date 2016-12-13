Акинфеев: «Джентльменом надо оставаться и на футболе, и в жизни»

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, получивший награду «Джентльмен года», прокомментировал свое достижение. Премия носит имя Федора Черенкова и вручается футболистам за корректное поведение на поле.

«Джентльменом надо постараться оставаться и на футболе, и в жизни. Не всегда это получается. Моменты всякие бывают, но с возрастом многие вещи оцениваешь иначе. В следующем году хочу пожелать нам всем хорошего футбола. Поддержка на Кубке конфедераций-2017 будет хорошая, а остальное зависит от нас. Мы постараемся хорошо выступить», – сказал вратарь.