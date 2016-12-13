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  • Сафонов: «Думаю, зимой «Зенит» купит двух новых бразильских звезд»

Сафонов: «Думаю, зимой «Зенит» купит двух новых бразильских звезд»

13 декабря 2016, 13:21
18

Футбольный агент и президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов считает, что в период зимнего трансферного окна «Зенит» наверняка укрепится двумя игроками из Бразилии. По его словам, сине-бело-голубые ищут замену хавбеку Акселю Витселю, который, по всей видимости, покинет клуб с берегов Невы в январе.

«Зенит» ищет замену Витселю, и не только Витселю. Обойма игроков у Луческу меньше, чем он привык, работая в Донецке. Массовых покупок в Питере зимой не будет, но двух бразильцев «Зенит», думаю, купит. И это будут новые звезды», – сказал Сафонов.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (18)
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subbotaspartak
1481625403
Кролик: Ну если вы ничего не хотите... Пух: А что, разве ещё что нибудь осталось? Бразилия: Ну осталось ещё малость. Миллер: Но платить такая жалость... Но ведь не свои кровные, конечно найдём И хоть полБразилии привезём. Чё время тратить и пацанов растить... Я не только про этих, я про всех, мать их етить.
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Nevsky_RU
1481625857
Майя и Кайо вроде в поряде. Молодые и перспективные, но уже стабильно и довольно надёжно играют в основной обойме своих команд. Если речь о них, то было бы интересно посмотреть на их игру в Зене.
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Акамутo Хуевато
1481626099
Да не звёзд этим колхозникам покупать надо,а совести хотя бы немного.
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Garfild 44
1481626338
Круто
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forward33
1481627487
Бразильцы точно будут. Луческу их любит.
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filosof sparty
1481629500
Пора Питеру менять отношение к смуглым, а то неувязочка выйдет…
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hmelarj
1481631604
надо центр обороны усилить виктором онопко)))
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опус 2
1481633027
Миллер про это пока ничего не знает,но куда он денется,если Сафонов решил ,что нужно два бразильца !
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Garrincha58
1481639682
купить двух бразильцев, а играть с Лодыркиным и с такой защитой какой тогда смысл, ведь даже Месси не поможет если такая защита в команде
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qwera 1969
1481643870
Надо искать в первую очередь замену товарищу Нету и Лодыгину.
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