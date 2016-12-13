Сафонов: «Думаю, зимой «Зенит» купит двух новых бразильских звезд»

Футбольный агент и президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов считает, что в период зимнего трансферного окна «Зенит» наверняка укрепится двумя игроками из Бразилии. По его словам, сине-бело-голубые ищут замену хавбеку Акселю Витселю, который, по всей видимости, покинет клуб с берегов Невы в январе.

«Зенит» ищет замену Витселю, и не только Витселю. Обойма игроков у Луческу меньше, чем он привык, работая в Донецке. Массовых покупок в Питере зимой не будет, но двух бразильцев «Зенит», думаю, купит. И это будут новые звезды», – сказал Сафонов.