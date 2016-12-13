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  • Колосков: «Гризманн не показал на Евро ничего особенного, а о клубе вообще говорить нечего»

Колосков: «Гризманн не показал на Евро ничего особенного, а о клубе вообще говорить нечего»

13 декабря 2016, 11:40
28

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду заслуженно получил «Золотой мяч» в этом году. По его словам, португалец был достоин этой награды больше, чем Лионель Месси и Антуан Гризманн.

«Здесь речи о политике не идет – выбирают журналисты, так что никакой подтасовки нет, все объективно. Гризманну еще рановато, он еще себя не проявил. Конечно, перспектива хорошая, но мы видели, что и на чемпионате Европы ничего особенного не показал, ну а уж о клубе вообще говорить нечего. Пока он не звезда.

Что касается Роналду и Месси, то, наверное, все-таки Роналду. «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Португалия – чемпионат Европы, поэтому никаких особых споров быть не должно. Гризманн пока не подходит по классу, могу прямо сказать; у Месси был спад, сборная Аргентины выступала неудачно. Поэтому, мне кажется, на этот раз все объективно и логично.

Один Роналду ничего не выиграет, вокруг него есть партнеры, которые ему помогают. Все-таки в индивидуальном плане Месси сильнее, чем Роналду; а португалец очень хорошо вписывается в коллективную игру. Что касается его перспектив, понятно, что на новый уровень ему не выйти; будет хорошо, если он сохранит нынешний уровень подготовки и мастерства. Вообще в 31 год сложно смотреть с перспективой в будущее; им на смену придут другие футболисты, мне кажется», – сказал Колосков.

Источник: ТАСС
Испания. Примера Реал Атлетико Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Гризманн Антуан
Комментарии (28)
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Бомбардир
1481618836
«Гризманн не показал на Евро ничего особенного, а о клубе вообще говорить нечего» А потом мы удивляемся, что российский футбол находится в жопе. Да потому что управляют им вот такие вот дегенераты и маразматики.
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sergey_86-76
1481619367
ничего особенного - это 6 голов, против 3-х Роналду.
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Альви
1481621121
глупости, парень признан лучшим бомбардиром и лучшим игроком Евро . За Атлетико 70 матчей 40 голов 11гп За Францию 7 матчей 6 голов 2 гп Вывод: Колосков неуч
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тоширо
1481621291
товарищ колосков вообще как играет Гризман хоть раз видел? :)
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shamil1111
1481621696
человек который топил российский футбол. выпендривается
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forward33
1481621751
Финалист ЛЧ и Евро. Был лидером в клубе и сборной. Это ничего не показал?
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Masteralex
1481622790
Гризманн был временами хорош, но чтобы получить золотой мяч, нужно было забивать в финале ЛЧ или финале Евро, ну или как минимум чтобы твоя команда победила, или на крайняк чтобы твоя команда с твоей помощью стала чемпионом страны, у него ничего этого нет, поэтому да, Гризманн не наиграл на золотой мяч
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TERIA-76
1481627758
Зато Роналду показал, как умеет ныть)))
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Alek7183
1481630193
Лучший бомбардир ЧЕ ничего особенного не показал? Э-ээээ? : 0
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egrrr
1481692955
Роналду очень помог португалии выиграть Евро! С Роналду на поле не факт, что выиграли бы португалы!!!
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