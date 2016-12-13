Колосков: «Гризманн не показал на Евро ничего особенного, а о клубе вообще говорить нечего»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду заслуженно получил «Золотой мяч» в этом году. По его словам, португалец был достоин этой награды больше, чем Лионель Месси и Антуан Гризманн.

«Здесь речи о политике не идет – выбирают журналисты, так что никакой подтасовки нет, все объективно. Гризманну еще рановато, он еще себя не проявил. Конечно, перспектива хорошая, но мы видели, что и на чемпионате Европы ничего особенного не показал, ну а уж о клубе вообще говорить нечего. Пока он не звезда.

Что касается Роналду и Месси, то, наверное, все-таки Роналду. «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Португалия – чемпионат Европы, поэтому никаких особых споров быть не должно. Гризманн пока не подходит по классу, могу прямо сказать; у Месси был спад, сборная Аргентины выступала неудачно. Поэтому, мне кажется, на этот раз все объективно и логично.

Один Роналду ничего не выиграет, вокруг него есть партнеры, которые ему помогают. Все-таки в индивидуальном плане Месси сильнее, чем Роналду; а португалец очень хорошо вписывается в коллективную игру. Что касается его перспектив, понятно, что на новый уровень ему не выйти; будет хорошо, если он сохранит нынешний уровень подготовки и мастерства. Вообще в 31 год сложно смотреть с перспективой в будущее; им на смену придут другие футболисты, мне кажется», – сказал Колосков.