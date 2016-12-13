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  • Бубнов: «За семь лет в ЦСКА Слуцкий ничего не изменил. Ему будет тяжело работать в Европе»

Бубнов: «За семь лет в ЦСКА Слуцкий ничего не изменил. Ему будет тяжело работать в Европе»

13 декабря 2016, 07:29
9

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что бывшему главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому будет непросто работать в клубе из Европы.

«Мне кажется, Слуцкому будет очень тяжело работать в Европе. В ЦСКА очень многое зависит от Гинера, поэтому ему было проще работать в этом клубе. Он получил готовую команду, за семь лет не изменив практически ничего. Также учитывая выступления на международной арене, от него не получили того результата, которого ждали.

Но потом Слуцкий решил возглавить национальную команду. И вот когда все начало зависеть от него, уйдя в сборную России, Слуцкий ничего не показал. И здесь я говорю не о результате, а в первую очередь об игре. Все мы знаем, во что это вылилось, касаемо результата и повторения игры на Евро», – заявил Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Европа ЦСКА Слуцкий Леонид Бубнов Александр
Комментарии (9)
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vick-north-west
1481607680
Слуцкий, это приговор. Езжай на Украину, или в Торпедо (Армавир).
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Serhio1010
1481607871
Бубнов то одно,то другое несет...все эксперты любители переобуться))))Разве что Карпин пока на одной волне, более или менее объективный)))
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vladimir-7
1481608888
А. Бубнов известный старый завистник в футболе и даже среди экспертов.
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kara-mba
1481611671
Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала!
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bset
1481614072
Во-первых, благодаря Слуцкому мы на Евро вышли. А то некоторые говорят "С такой игрой лучше бы не выходили". Ну не выходили мы до этого. И что, хорошо нам от этого было? Во-вторых, только время покажет, что сможет Слуцкий в других командах.
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Boniel+
1481614537
Товарищ Бубнов,ну не нужно быть таким наивным,что бы верить в то,что Слуцкого кто-то пригласить работать в европейский клуб.Смешно!Выше ФНЛ ему места нет.Лучший вариант для него воронежский"Факел"!
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prtcs
1481615108
В жизни если есть возможнось, нужо дерзать, но не доходить до уровня этих так называемых "футбольных экспертов" .
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vovan55
1481617012
пи...сать конечно не мешки ворочать, но в чем то он и прав. Слуцкий проехал на багаже Газаева...
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