Бубнов: «За семь лет в ЦСКА Слуцкий ничего не изменил. Ему будет тяжело работать в Европе»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что бывшему главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому будет непросто работать в клубе из Европы.

«Мне кажется, Слуцкому будет очень тяжело работать в Европе. В ЦСКА очень многое зависит от Гинера, поэтому ему было проще работать в этом клубе. Он получил готовую команду, за семь лет не изменив практически ничего. Также учитывая выступления на международной арене, от него не получили того результата, которого ждали.

Но потом Слуцкий решил возглавить национальную команду. И вот когда все начало зависеть от него, уйдя в сборную России, Слуцкий ничего не показал. И здесь я говорю не о результате, а в первую очередь об игре. Все мы знаем, во что это вылилось, касаемо результата и повторения игры на Евро», – заявил Бубнов.