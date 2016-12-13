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  • Слуцкий: «Потрясло, сколько вариантов предлагал Гинер, чтобы я не уходил»

Слуцкий: «Потрясло, сколько вариантов предлагал Гинер, чтобы я не уходил»

13 декабря 2016, 07:06
10

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сообщил о причинах своего ухода из армейского клуба, а также рассказал о теплом прощании с президентом красно-синих Евгением Гинером.

– Зачем вы ушли, Леонид Викторович?

– Ха! Я не готов сейчас отвечать на этот вопрос…

– Наверняка у вас сейчас большое искушение что-то изменить в себе как в тренере. Если вы ушли – значит, нашли в себе ошибки.

– Нет. Почему ошибки? Не обязательно! Ошибки я нахожу в себе каждый день – но это не заставляет меня менять что-то. Скажу вам так: оценки, которые происходят внутри у тебя, часто разнятся с оценками, которые идут со стороны. Мне следовало что-то поменять, я точно знаю. Сейчас не готов делиться планами, но… Надо было поступить так, как поступил. Может, это ошибочное решение. Не знаю. Я не могу жить не в ладу с самим собой. Поэтому сделал вот так. При этом – огромная благодарность ЦСКА. Вообще никаких вопросов! Полностью поддерживали, дали время подумать… Все делали, что возможно. Я никому не сказал «прощайте». Ни работникам клуба, ни футболистами. Даже сейчас созваниваемся и обмениваемся смс. У меня нет ощущения ухода. Потому что там остались близкие мне люди.

– Про Гинера многие думают – человек холодный. Но вы-то можете рассказать историю, чтоб все поняли – он тонкий и чувствующий?

– Гинер – разный… Очень разный!

– Самый теплый момент общения?

– Наверное, расставание. Какое количество вариантов он мне предлагал, чтоб избежать ухода – меня просто потрясло в человеческом плане. При этом, повторяю, для разных людей Евгений Леннорович – разный. Поэтому основным своим завоеванием в ЦСКА считаю то, что я стал своим. Евгений Леннорович очень четко делит людей на категории. Стать своим для него очень непросто. Это мои ощущения. Может, они разнятся с его позицией.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Гинер Евгений
Комментарии (10)
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vladimir-7
1481607982
Л. В. Слуцкому не нужно терять эту заработанную связь с Е. Л. Гинером и с ПФК ЦСКА.
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Lexa_Lexa
1481608718
Надо было остаться функционером каким нибудь
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franck_ribery
1481609652
конечно Гиннер не дурак, чтобы Слуцкий уходил, проблема ведь не в нем) Ну и Слуцкий умно поступил, понял, что с таким составом решать серьезные задачи невозможно!
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LokoGoGo
1481610010
думаю, как вопросы со школой своей решит, пойдет в руководство ЦСКА
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bumer_moscow
1481610624
Что дозу кокаина обещал увеличить.
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Алексей Гозиас
1481610890
Жаль что Слуцкий ушел, но он все правильно сделал. У цска нет скамейки запасных, а основа рано или поздно устает. Нужны новые игроки.
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Parham
1481611402
Тогда возвращайся через 2-3 сезона!!!
Ответить
kara-mba
1481611612
Всё правильно сделал! Молодец!
Ответить
yorgenbarenz
1481618935
В Мордовии тренера скоро снимут.Езжай,докажи,что ты-лучший.
Ответить
ivanthebest
1481625548
Конечно, где он ещё такого покладистого и бесхарактерного тренера найдёт, которым будет руководить как жалкой куклой...
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