Слуцкий: «Потрясло, сколько вариантов предлагал Гинер, чтобы я не уходил»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сообщил о причинах своего ухода из армейского клуба, а также рассказал о теплом прощании с президентом красно-синих Евгением Гинером.

– Зачем вы ушли, Леонид Викторович?

– Ха! Я не готов сейчас отвечать на этот вопрос…

– Наверняка у вас сейчас большое искушение что-то изменить в себе как в тренере. Если вы ушли – значит, нашли в себе ошибки.

– Нет. Почему ошибки? Не обязательно! Ошибки я нахожу в себе каждый день – но это не заставляет меня менять что-то. Скажу вам так: оценки, которые происходят внутри у тебя, часто разнятся с оценками, которые идут со стороны. Мне следовало что-то поменять, я точно знаю. Сейчас не готов делиться планами, но… Надо было поступить так, как поступил. Может, это ошибочное решение. Не знаю. Я не могу жить не в ладу с самим собой. Поэтому сделал вот так. При этом – огромная благодарность ЦСКА. Вообще никаких вопросов! Полностью поддерживали, дали время подумать… Все делали, что возможно. Я никому не сказал «прощайте». Ни работникам клуба, ни футболистами. Даже сейчас созваниваемся и обмениваемся смс. У меня нет ощущения ухода. Потому что там остались близкие мне люди.

– Про Гинера многие думают – человек холодный. Но вы-то можете рассказать историю, чтоб все поняли – он тонкий и чувствующий?

– Гинер – разный… Очень разный!

– Самый теплый момент общения?

– Наверное, расставание. Какое количество вариантов он мне предлагал, чтоб избежать ухода – меня просто потрясло в человеческом плане. При этом, повторяю, для разных людей Евгений Леннорович – разный. Поэтому основным своим завоеванием в ЦСКА считаю то, что я стал своим. Евгений Леннорович очень четко делит людей на категории. Стать своим для него очень непросто. Это мои ощущения. Может, они разнятся с его позицией.