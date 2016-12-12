Кейн: «Мы должны продолжать борьбу за золото АПЛ»

Нападающий «Тотттехэма» Гарри Кейн поделился мыслями по поводу выступления команды в английской Премьер-лиге.

«Все, что мы можем делать — это усердно работать на тренировках, моделируя различные ситуации, и надеяться на лучшее. Мы должны продолжать борьбу за золото, другого варианта нет. В прошлом году декабрь и январь были очень успешными для нас, что дало возможность подняться вверх по турнирной таблице», — сказал 23-летний англичанин.

В матче 15 тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» лондонский клуб уступил со счетом 0:1.