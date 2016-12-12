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Задача Гончаренко в ЦСКА – борьба за чемпионство

12 декабря 2016, 18:59
15

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задаче, поставленной перед новым главным тренером армейцев Виктором Гончаренко в нынешнем сезоне. Руководство клуба считает, что белорусский специалист должен попытаться завоевать с красно-синими чемпионский титул. После 17-ти туров ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

– Рекомендация Леонида Слуцкого стала решающей при выборе главного тренера?

– По понятным причинам с Гончаренко мы знакомы очень давно. В дополнительных рекомендациях он не нуждался. Хотя, конечно, мнение Леонида Викторовича было для нас важным, ценным. Так что это выбор был безальтернативным. Позиции Слуцкого и клуба в данном случае совпали.

– То есть кандидатуры Олега Кононова, Александра Гришина не рассматривались?

– В такой ситуации всегда бывают различные альтернативные варианты. Но мы посчитали кандидатуру Гончаренко оптимальной. Учитывали и тренерский опыт Виктора Михайловича и то, что он уже внес свою лепту в успехи в ЦСКА. Надеюсь, мы не ошиблись с этим выбором.

– Почему контракт подписан на два года с опцией продления?

– Это обычная история в таких случаях. Здесь не нужно искать каких-то скрытых мотивов.

– Какая задача поставлена перед новым тренером?

– Та же, что и перед предыдущим тренером.

– Борьба за чемпионство?

– Да. Для ЦСКА уже долгое время нет других задач. Понятно, что у нас сейчас непростая кадровая ситуация, но, тем не менее, считаю, команда сейчас занимает то место, которое позволяет штурмовать вершины. Постараемся решить проблемы с составом и продолжим борьбу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (15)
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Zeff
1481559537
Не в этом году. И не в следующем. Надо было раньше Слуцкого гнать.
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cska-62
1481560182
Всегда нужно бороться за самые высокие места! И в этом первенстве тоже. Да и ликвидировать за 13 туров отрыв в 8 очков от "Спартака" дело возможное, но всё будет зависеть не только от ЦСКА, но и от результатов игр лидера первенства. И это данность. А Каррера, судя по всему, почивать на лаврах и разбрасываться очками не намерен.
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pegas1276
1481562927
2 круг чампа покажет что к чему, как говорится "цеплят по осени, но у нас по весне, считают"
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mnb 95
1481565936
Хочется верить!
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_CSKA_Forever
1481565953
Вы скамейку увеличьте хотя бы человек до 10,а не с 3 запасными штурмуйте Лигу чемпионов и золотые медали..
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Алексей Гозиас
1481566467
Скамейку сначала надо увеличить
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Cant Stop
1481567711
теперь важно расширить, скоректировать состав и чтобы Гончаренко смог донести свои идеи до футболистов! Забирать по 3 очка в каждой игре и ждать неудачи прямых конкурентов за чемпионство!
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forward33
1481568425
В этом сезоне шансов мало.
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aam
1481569098
Только не в этом сезоне.
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bset
1481570931
Будет круто, если Спартак усилится, Зенит усилится, ЦСКА усилится, Краснодар усилится, Терек усилится, может даже Ростов. Тогда придется играть на полную в каждом матче. Ошибки тут не простят. Вот вам конкуренция здоровая, а не голимые лимиты
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