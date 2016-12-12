Задача Гончаренко в ЦСКА – борьба за чемпионство

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задаче, поставленной перед новым главным тренером армейцев Виктором Гончаренко в нынешнем сезоне. Руководство клуба считает, что белорусский специалист должен попытаться завоевать с красно-синими чемпионский титул. После 17-ти туров ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

– Рекомендация Леонида Слуцкого стала решающей при выборе главного тренера?

– По понятным причинам с Гончаренко мы знакомы очень давно. В дополнительных рекомендациях он не нуждался. Хотя, конечно, мнение Леонида Викторовича было для нас важным, ценным. Так что это выбор был безальтернативным. Позиции Слуцкого и клуба в данном случае совпали.

– То есть кандидатуры Олега Кононова, Александра Гришина не рассматривались?

– В такой ситуации всегда бывают различные альтернативные варианты. Но мы посчитали кандидатуру Гончаренко оптимальной. Учитывали и тренерский опыт Виктора Михайловича и то, что он уже внес свою лепту в успехи в ЦСКА. Надеюсь, мы не ошиблись с этим выбором.

– Почему контракт подписан на два года с опцией продления?

– Это обычная история в таких случаях. Здесь не нужно искать каких-то скрытых мотивов.

– Какая задача поставлена перед новым тренером?

– Та же, что и перед предыдущим тренером.

– Борьба за чемпионство?

– Да. Для ЦСКА уже долгое время нет других задач. Понятно, что у нас сейчас непростая кадровая ситуация, но, тем не менее, считаю, команда сейчас занимает то место, которое позволяет штурмовать вершины. Постараемся решить проблемы с составом и продолжим борьбу.