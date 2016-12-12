Гончаренко: «Критика, которой подвергается ЦСКА, – незаслуженная»

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение, что критика, которой на армейцев в последнее время выливается достаточное количество, является для команды незаслуженной. Специалист считает, что учитывая все нынешние проблемы красно-синих, их выступление в первой части сезона можно считать достаточно хорошим.

– Наверняка, во время работы в «Уфе» вы пристально наблюдали за ЦСКА. Что можете сказать о команде и вообще в целом о клубе, об инфраструктуре?

– Инфраструктуру я хорошо знаю. Что касается команды, то думаю, что в ее адрес было много необоснованной критики. Есть объективные причины, есть субъективные, но критика, которой подверглись команда и Леонид Викторович Слуцкий, была незаслуженной. Понятно, что в прошлом году команда была на первом месте. Но в этом сезоне была травма Алана Дзагоева, проблемы у Ромы Еременко. С учетом всего этого ребята достаточно хорошо выступили в прошедшей части. Возможности хорошо известны, плацдарм хороший.