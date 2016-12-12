Слуцкий: «Карпин – это космос среди экспертов»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высоко отозвался об экс-наставнике «Спартака» Валерии Карпине, как о футбольном эксперте. Специалист подчеркнул, что всегда с удовольствием смотрит его разборы игр на телеканале «Матч ТВ».

– Среди ваших критиков выделяется предшественник в ЦСКА. Обижает такое?

– Я не разделяю критиков… Еще раз повторяю – кроме того случая с болельщиков, меня невозможно больно ударить извне. Изнутри – можно соплей перешибить. Потому что все это на очень оголенном нерве. А со стороны – хоть дубиной бейте, хоть чем. Мне абсолютно без разницы.

– Когда вы это поняли?

– Давно. У меня было три этапа. Первый – я читал все. Ужасно растравливался, если среди 100 комментариев было 90 хороших, а 10 плохих. Второй этап – не читал ничего. Третий – читаю все, и вообще по барабану – хорошее, плохое… Комментарии не изучаю – просто неинтересно. А статьи вообще не трогают. Могу оценивать уровень компетенции журналиста. Для себя. Не более.

– Кто сегодня – лучший журналист?

– Не буду говорить! Некорректно. Я же со многими журналистами дружу. Просто для себя определил круг, с которым я общаюсь. Остальные мне не слишком интересны. Если б вы меня спросили, например, про экспертов – я бы ответил.

– Если можно.

– Валерий Георгиевич Карпин – это просто космос! Коль уж мне принадлежит фраза – то я могу ее использовать. На фоне тех экспертов и людей из мира футбола, которые пришли на телевидение, Валерии Георгиевич – это нереально высокий уровень. Всегда смотрю и слушаю оценки. Безумно интересно. Вот здесь могу оценить – человек, который находится на принципиально ином уровне. Остальные – плюс-минус, оценивать не желаю.

– Для меня это тоже стало большим открытием. А для вас? Или вы всегда знали, что Карпин – это космос?

– Да. Мы с ним общаемся.