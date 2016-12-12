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Слуцкий: «Карпин – это космос среди экспертов»

12 декабря 2016, 17:25
28

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высоко отозвался об экс-наставнике «Спартака» Валерии Карпине, как о футбольном эксперте. Специалист подчеркнул, что всегда с удовольствием смотрит его разборы игр на телеканале «Матч ТВ».

Среди ваших критиков выделяется предшественник в ЦСКА. Обижает такое?

– Я не разделяю критиков… Еще раз повторяю – кроме того случая с болельщиков, меня невозможно больно ударить извне. Изнутри – можно соплей перешибить. Потому что все это на очень оголенном нерве. А со стороны – хоть дубиной бейте, хоть чем. Мне абсолютно без разницы.

– Когда вы это поняли?

– Давно. У меня было три этапа. Первый – я читал все. Ужасно растравливался, если среди 100 комментариев было 90 хороших, а 10 плохих. Второй этап – не читал ничего. Третий – читаю все, и вообще по барабану – хорошее, плохое… Комментарии не изучаю – просто неинтересно. А статьи вообще не трогают. Могу оценивать уровень компетенции журналиста. Для себя. Не более.

– Кто сегодня – лучший журналист?

– Не буду говорить! Некорректно. Я же со многими журналистами дружу. Просто для себя определил круг, с которым я общаюсь. Остальные мне не слишком интересны. Если б вы меня спросили, например, про экспертов – я бы ответил.

– Если можно.

– Валерий Георгиевич Карпин – это просто космос! Коль уж мне принадлежит фраза – то я могу ее использовать. На фоне тех экспертов и людей из мира футбола, которые пришли на телевидение, Валерии Георгиевич – это нереально высокий уровень. Всегда смотрю и слушаю оценки. Безумно интересно. Вот здесь могу оценить – человек, который находится на принципиально ином уровне. Остальные – плюс-минус, оценивать не желаю.

– Для меня это тоже стало большим открытием. А для вас? Или вы всегда знали, что Карпин – это космос?

– Да. Мы с ним общаемся.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Карпин Валерий
Комментарии (28)
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Gullit 76
1481553508
Когда Карпин тренировал Спартак всерьёз опасался за его психику.Как эксперт он более спокоен - но чуть что не по нём опять дёргается как паралитик.Как эксперт - 3 по 5тибальной системе. И для Слуцкого это космос?Печально.
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bset
1481554080
Мостовой и Бубнов - черные дыры в этом космосе экспертов
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Little town blues
1481555194
*Истеричный смех Бубнова на заднем плане*
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Алекс_987
1481555680
"Читаю всё" - он и наш чат читает!?)
Ответить
filosof sparty
1481556318
Ну и…!?
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roman230582
1481556366
Валера прежде всего шоумен, на ТВ у него пока действительно лучше получается чем на тренерской скамье
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shinnik
1481558809
Думал ,Космос-это Дюжев...а Карпов-Пчёла... Чёт не панимаюничиго)))
Ответить
mihail200606
1481568110
Зато как тренер карпуша видимо не космос...
Ответить
Даникс-72
1481571812
Слуцкий общается с космосом!!! Вот оно что...
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Cobold
1481582835
Космос - это в том смысле, что у него пустота в башке? Согласен!
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