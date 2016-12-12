Гончаренко заявил, что не планирует затевать в ЦСКА никакой революции

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что не намерен проводить глобальные изменения в игре армейцев. По словам специалиста, он отлично знаком с возможностями всех футболистов красно-синих, с которыми он работал в тренерском штабе столичной команды на протяжении прошлого сезона.

«Знаю возможности каждого достаточно хорошо, и знаю характер каждого, что достаточно много непростых футболистов. Но, думаю, в команде, которая добивается многого, здесь по большому счету по-другому и быть не может. Тем не менее, реакция каждого футболиста, думаю, мне хорошо известна. Не думаю, что нам понадобится какое-то время длительное на притирку. Все понимают, что не будет никакой революции. Будут только шаги, чтобы посмотреть на команду с другой стороны», – сказал Гончаренко.