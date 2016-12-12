«Шинник» ведет переговоры с бывшим спортдиректором «Спартака»

Бывший спортивный директор столичного «Спартака» Дмитрий Попов может стать президентом или генеральным директором ярославского «Шинника».

«Переговоры с Поповым ведутся, но информацией об их результатах не владею. Я его знаю хорошо, если он станет президентом или гендиректором, у меня никаких возражений не будет. Буду только рад помогать ему, если он согласится на подобную должность.

Попов – наш воспитанник, у него хороший послужной список. Хуже точно не будет», – сказал генеральный директор «Шинника» Валерий Фролов.

В текущем первенстве ФНЛ «Шинник» после 24 матчей занимает в турнирной таблице седьмое место.