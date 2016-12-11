АПЛ. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом»

В матче 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле не сумел обыграть «Вест Хэм» – 2:2. Отметим, что один из голов на свой счет записал Димитри Пайет, который поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного. Француз отличился подобным голом в третий раз, что стало лучшим результатом для лондонского клуба после перехода игрока в стан «молотобойцев».

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 31 очко и остался на третьем месте в турнирной таблице. «Вест Хэм» же от зоны вылета отделяет один балл.

Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

Ливерпуль – Вест Хэм – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Лаллана, 5; 1:1 – Пайет, 27; 1:2 – Антонио, 39; 2:2 – Ориги, 48.

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