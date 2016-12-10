Мостовой: «Не нужно кричать на каждом углу, что Слуцкий – гениальный тренер, будто мессия»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о работе бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. По его словам, российский специалист не может быть лучшим тренером, так как не играл на профессиональном уровне.

– ЦСКА в последние четыре года занимает последнее место в группе в Лиге чемпионов. Даже не третье, а последнее. А это наш чемпион – одно время даже кричали, что Слуцкий чуть ли не лучший тренер (смеется)… До такого бреда доходило что…

Повторюсь, если будем специально придираться – мы «многое найдем». Потому что просто захотим это найти.

– Раз уж затронули тему ЦСКА и Слуцкого: пару дней назад Дмитрий Хохлов, например, не был согласен с вами в том, что это плохой тренер.

– (перебивает) Но ведь никто и не говорит, будто Слуцкий – плохой тренер! Просто не нужно кричать почти на каждом углу, что он гениальный. Будто он мессия.

Он априори таким не может быть, раз не играл в футбол на высоком уровне – не может уже быть гениальным тренером. Поясню: в моем представлении, в представлении футболистов. Понимаете о чем речь?