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  • Мостовой: «Не нужно кричать на каждом углу, что Слуцкий – гениальный тренер, будто мессия»

Мостовой: «Не нужно кричать на каждом углу, что Слуцкий – гениальный тренер, будто мессия»

10 декабря 2016, 17:22
17

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о работе бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. По его словам, российский специалист не может быть лучшим тренером, так как не играл на профессиональном уровне.

– ЦСКА в последние четыре года занимает последнее место в группе в Лиге чемпионов. Даже не третье, а последнее. А это наш чемпион – одно время даже кричали, что Слуцкий чуть ли не лучший тренер (смеется)… До такого бреда доходило что…

Повторюсь, если будем специально придираться – мы «многое найдем». Потому что просто захотим это найти.

– Раз уж затронули тему ЦСКА и Слуцкого: пару дней назад Дмитрий Хохлов, например, не был согласен с вами в том, что это плохой тренер.

– (перебивает) Но ведь никто и не говорит, будто Слуцкий – плохой тренер! Просто не нужно кричать почти на каждом углу, что он гениальный. Будто он мессия.

Он априори таким не может быть, раз не играл в футбол на высоком уровне – не может уже быть гениальным тренером. Поясню: в моем представлении, в представлении футболистов. Понимаете о чем речь?

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (17)
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nik55
1481379879
согласен на 100 процентов
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fon_der_tan
1481380325
Как бы никто и не кричит)) А что футболистом не был великим, так Маур тоже значит не великий?
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shinnik
1481381519
Действительно.. Тому в Истории мы тьму примеров слышим, но мы Истории не пишем; Кричали,что Мостовой-Великий,Царь..памятник при жизни корячили.. И что?Одутловатый нытик,даже на "эксперта "не дотягивает.. Ай МОСька,знать она сильна?
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нейтральныйкакникто
1481381591
кричали, что Слуцкий чуть ли не лучший тренер (смеется)… … не нужно кричать почти на каждом углу, что он гениальный. Будто он мессия.с Мостовым согласен в этой части. - не играл в футбол на высоком уровне – не может уже быть гениальным тренером. ну а здесь можно поспорить
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Garrincha58
1481381616
а Моуринью где играл? но он все кричат гений он Особенный не важно играл или нет это как бог даст, можно быть Пеле или Марадоной но как тренер никто,а Мостовой сам играл а как тренер не может только языком трепать и других критиковать
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cska-62
1481384163
Историческая справка: Висенте Фиола вообще никогда не играл в футбол на профессиональном уровне. И не повёз сборную на чемпионат мира в 1962 года из-за ожирения, которым страдал всю жизнь. Но он был ПЕРВЫМ тренером сборной Бразилии, кто привёл её к званию ЧЕМПИОНА МИРА! Никому из предшественников этого сделать не удавалось, да и сборная 1962 года была, по сути, тоже его сборной… И она сделала дубль!
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APchelov
1481387161
Мостовой что, принял? Чего это его понесло? Про Зенит, про ЦСКА
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Сармат Ростов
1481387865
Газаев, как тренер, покруче был. И сам (в своё время) играл на высоком уровне...
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за ЦСКА с 1980г
1481392730
Слуцкий как то прокоментировал высказывания Мостового в свой адрес. Один раз. Но он не говорил,что стать коментатором работы тренеров,не работая тренером нельзя..
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bset
1481408901
Как из таких хороших футболистов такие ужасные футбольные эксперты получаются?
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