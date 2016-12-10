Футбольная школа имени Слуцкого в Волгограде будет обучать детей бесплатно

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подчеркнул, что мальчики и девочки, пришедшие в футбольную школу армейцев в Волгограде, смогут обучаться абсолютно бесплатно. Специалист рассчитывает, что в ближайшие два дня получится просмотреть не менее 300 желающих.

«Уже сейчас сформирован тренерский состав в каждой возрастной группе. Сегодня и завтра мы вместе будем отсматривать ребят, а это могут быть не только мальчики, но и девочки, в возрасте от пяти до 11 лет.

Самая серьезная конкуренция развернется в более старших возрастных группах. Ребята, которые будут зачислены в школу, будут заниматься пять дней в неделю, в течение года они будут принимать участие как минимум в пяти турнирах. И самое главное – обучение в школе не будет стоить их родителям ни копейки.

Сейчас Волгоград сдает свой экзамен, на спортивную готовность к ЧМ-2018. Достаточно посмотреть, сколько ребят захотят записаться в футбольную школу, чтобы оценить в целом интерес к спорту в городе. Надеюсь, что за два дня мы отсмотрим не менее 300 ребят», – приводит слова Слуцкого v1.ru.