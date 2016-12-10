В «Динамо» не комментируют информацию об употреблении марихуаны одним из игроков

В «Динамо» обошлись без комментариев относительно данных об употреблении марихуаны одним из футболистов команды в 2014 году.

Ранее была обнародована информация из переписки экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, согласно которой допинг-проба игрока молодежной сборной России, взятая 20 мая 2014 года на учебно-тренировочном сборе в Новогорске, содержала большое количество марихуаны. По предположению, этим футболистом является Павел Соломатин.