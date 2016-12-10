Зидан: «Хамес точно не покинет клуб в январе»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз заверил общественность в том, что хавбек команды Хамес Родригес не покинет Мадрид зимой.

Об этом специалист завил перед игрой 15-го тура Примеры с «Депортиво».

«Выйдет ли Хамес в стартовом составе? Вы все сами увидите. Точно могу сказать, что он не покинет клуб в январе. Я хочу, чтобы он остался. Мората начнет встречу с первых минут. Он хорошо работал на тренировках.

«Реал» усердно трудился, чтобы достойно провести первую половину сезона. Мы хотим продолжить этот путь. Но впереди у нас тяжелые матчи», – сказал он.