Генеральный директор «Терека» анонсировал усиление состава зимой

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров пообещал, что клуб усилит сразу несколько позиций зимой.

«Текущий состав устраивает Рашида Рахимова, однако усиление в зимнее трансферное окно планируется. На какие позиции, пока секрет. Все новые игроки, пришедшие в «Терек», устраивают тренерский штаб, можно сказать, что мы довольны. Особенно выделяется трансфер Балая, вы видите, насколько переход этого игрока оказался удачным, восемь мячей человек забил. И клуб, и игрок – все довольны.

Проблем с финансированием «Терек» не испытывает. Перед сезоном мы значительно сократили зарплатную ведомость. Однако сложности, конечно, есть, все живем в одной стране. Кризис на всех сказывается», – сказал он.