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  • Генеральный директор «Терека» анонсировал усиление состава зимой

Генеральный директор «Терека» анонсировал усиление состава зимой

10 декабря 2016, 10:44
8

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров пообещал, что клуб усилит сразу несколько позиций зимой.

«Текущий состав устраивает Рашида Рахимова, однако усиление в зимнее трансферное окно планируется. На какие позиции, пока секрет. Все новые игроки, пришедшие в «Терек», устраивают тренерский штаб, можно сказать, что мы довольны. Особенно выделяется трансфер Балая, вы видите, насколько переход этого игрока оказался удачным, восемь мячей человек забил. И клуб, и игрок – все довольны.

Проблем с финансированием «Терек» не испытывает. Перед сезоном мы значительно сократили зарплатную ведомость. Однако сложности, конечно, есть, все живем в одной стране. Кризис на всех сказывается», – сказал он.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (8)
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Borz1
1481389646
Кузяева подарить кому-нибуть
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TimurT
1481392490
Что значит текущий состав устраивает Рахимова, после каждой игры он говорит нужно усилить состав, игрокам не вхатает индивидуального мастерства, короткая скамейка игроков! А Айдамиров говорит он доволен блин...
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Борз-95
1481403824
нужно усилить состав
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x-x-x-x-x
1481450315
зима уже есть. надо скорее подписать чтоб на сборах адаптировался.
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