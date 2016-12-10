АПЛ. Ослабший «Лестер» дома сразится с «Манчестер Сити»

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги действующий чемпион страны «Лестер» на своем поле примет «Манчестер Сити». После триумфального сезона «лисы» не могут найти своей игры, расположившись на «дне» турнирной таблицы, в то время как «горожане» ведут борьбу за чемпионство.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 20:30. Не пропустите!