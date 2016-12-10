Клопп: «Как подумаю, что «Вест Хэм» хочет набрать очки в матче с нами, зло берет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями накануне матча 15-го тура АПЛ против «Вест Хэма». Напомним, в прошлом туре мерсисайдцы потерпели поражение от «Борнмута» со счетом 3:4.

«Для меня очень важно, чтобы мы показали такую же игру, как в матче против «Борнмута» – разумеется, при лучшей защите.

Мы будем злы. Но «Вест Хэм» – сложный соперник, игра будет интересной. «Вест Хэм» хочет взять очки, и я становлюсь зол, едва об этом подумаю», – сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Вест Хэм» состоится в воскресенье, 11 декабря. Начало – в 19:30 по московскому времени.