Зидан считает, что информация о сокрытии налогов Роналду влияет на команду

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о сокрытии налогов нападающим Криштиану Роналду.

«Игроки – это прежде всего люди. Мои футболисты – очень умные люди. Я думаю, они знают, что происходит, на что тратятся и куда вкладываются их деньги. Они профессионалы и хорошие люди.

Иногда публикуются определенные вещи, которые вызывают спекуляции и слухи.

Эти вещи влияют на нас, и я просто надеюсь, что с этим быстро разберутся, чтобы мы смогли сосредоточиться на матчах и победах», – сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что Роналду посредством организованной его агентом Жорже Мендешем схемы скрыл налоги на сумму 150 миллионов евро.