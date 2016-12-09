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Зидан считает, что информация о сокрытии налогов Роналду влияет на команду

9 декабря 2016, 23:23
2

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о сокрытии налогов нападающим Криштиану Роналду.

«Игроки – это прежде всего люди. Мои футболисты – очень умные люди. Я думаю, они знают, что происходит, на что тратятся и куда вкладываются их деньги. Они профессионалы и хорошие люди.

Иногда публикуются определенные вещи, которые вызывают спекуляции и слухи.

Эти вещи влияют на нас, и я просто надеюсь, что с этим быстро разберутся, чтобы мы смогли сосредоточиться на матчах и победах», – сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что Роналду посредством организованной его агентом Жорже Мендешем схемы скрыл налоги на сумму 150 миллионов евро.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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acer2003
1481316451
Конечно влияют... Все начинают задумываться,плохо спать--следующий КТО ?
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Аскорбин
1481357485
Так уж нахваливает своих,хоть святых выноси.Особенно умный и хороший Бензема(шантажировал Вальбуену)Копни любого,что то да нароешь.
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