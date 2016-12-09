Покеттино: «Моуринью все еще особенный для меня»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в преддверии матча 15-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о поведении главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью. Напомним, португальца дважды в этом сезоне удаляли со скамейки на трибуны.

«Иногда во время игры очень тяжело себя контролировать. Его поведение было нормальным. Тяжело находиться возле поля, когда ты недоволен игрой. Ты можешь выразить разочарование во время матча. Он не делал ничего, что не делал бы любой из нас.

Мне нравится Моуринью, у нас хорошие отношения. Он особенный, поэтому СМИ фокусируют внимание на нем больше, чем на других.

Для меня он все еще особенный и всегда таким останется. Когда я начинал в «Эспаньоле», он был очень добр ко мне, его дверь всегда была открыта», – сказал Покеттино.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» состоится в воскресенье, 11 декабря. Начало – в 17:15 по московскому времени.