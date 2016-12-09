Моуринью: «Тоттенхэм» – первый за несколько недель соперник, который попытается доминировать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями накануне матча 15-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

«Они станут для нас первым за несколько недель соперником, который попытается контролировать игру. Остальным приходилось просто принять наше доминирование, но стиль «Тоттенхэма» не таков.

Они действительно хорошо играют. Они попытаются доминировать. Я думаю, что они провели феноменальный первый тайм в матче против «Челси». Это «Тоттенхэм» – очень хорошая команда.

Покетттино – очень хороший тренер, который знает, чего хочет. Он уже пару лет строит команду. Хороший тренер с хорошими игроками обычно строит хорошую команду», – сказал Моуринью.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» состоится в воскресенье, 11 декабря. Начало – в 17:15 по московскому времени.