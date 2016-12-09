Конте: «Тяжело принять, что нас считают фаворитами АПЛ»

Главный тренер Антонио Конте заявил, что ему трудно свыкнуться со статусом фаворита АПЛ, который приписывают его команде.

«Тяжело принять это, поскольку сыграно только 14 матчей, а после первой части сезона будет еще и вторая.

Мы начинали чемпионат как андердоги, и сейчас нам тяжело принять статус фаворита. Но его появление ожидаемо, если играешь хорошо и выигрываешь много матчей», – сказал Конте.

После 14 туров АПЛ «Челси» лидирует в таблице чемпионата, имея 34 очка и на три балла опережая ближайшего преследователя – «Арсенал».