Газзаев: «В мире есть силы, которые хотят создать России проблемы с проведением ЧМ-2018»

Российский тренер и депутат Валерий Газзаев выступил с заявлением в Государственной Думе. Напомним, сегодня была опубликована вторая часть доклада независимым экспертом ВАДА Ричардом Маклареном о допинге в России.

«В ноябре впервые в истории современной России был принят закон о профессиональном спорте, который четко определял статус профессионального и массового спорта, а также, что очень важно, принципы их финансирования. Очевидно, что 2017 год окажется для спортивной России непростым. Сегодня в Лондоне будет опубликована вторая часть доклада Макларена, связанная с темой допинга. Нет причин скрывать, в мире по-прежнему есть силы, которые всеми правдами и неправдами пытаются отстранить нашу страну от участия в зимней Олимпиаде, и создать проблемы для проведения чемпионата мира по футболу.

Западные средства массовой информации очень умело нагнетают страсти, а со стороны представителей ВАДА по-прежнему звучат обвинения в наш адрес, явно предвзятые и необоснованные. Не исключаю, что сегодня после доклада Макларена будет очередная провокация по дискредитации наших спортсменов с требованиями наказания в виде исключения и санкций», – цитирует слова Газзаева spravedlivo.ru.