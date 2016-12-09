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  • Газзаев: «В мире есть силы, которые хотят создать России проблемы с проведением ЧМ-2018»

Газзаев: «В мире есть силы, которые хотят создать России проблемы с проведением ЧМ-2018»

9 декабря 2016, 18:06
4

Российский тренер и депутат Валерий Газзаев выступил с заявлением в Государственной Думе. Напомним, сегодня была опубликована вторая часть доклада независимым экспертом ВАДА Ричардом Маклареном о допинге в России.

«В ноябре впервые в истории современной России был принят закон о профессиональном спорте, который четко определял статус профессионального и массового спорта, а также, что очень важно, принципы их финансирования. Очевидно, что 2017 год окажется для спортивной России непростым. Сегодня в Лондоне будет опубликована вторая часть доклада Макларена, связанная с темой допинга. Нет причин скрывать, в мире по-прежнему есть силы, которые всеми правдами и неправдами пытаются отстранить нашу страну от участия в зимней Олимпиаде, и создать проблемы для проведения чемпионата мира по футболу.

Западные средства массовой информации очень умело нагнетают страсти, а со стороны представителей ВАДА по-прежнему звучат обвинения в наш адрес, явно предвзятые и необоснованные. Не исключаю, что сегодня после доклада Макларена будет очередная провокация по дискредитации наших спортсменов с требованиями наказания в виде исключения и санкций», – цитирует слова Газзаева spravedlivo.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Газзаев Валерий
Комментарии (4)
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каа
1481298149
есть... и эти силы в Лондоне... и это не Макларен... Королевство не может забыть и простить горечь проигрыша на выборах хозяйки ЧМ 2018
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kykyi
1481299184
Главная проблема России-сама Россия.
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15426378s
1481309256
во, во зато Крым наш. понастроим стадионов, а раз и отменят в России Чемп 2018г. по футболу.
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гриффон
1481312655
причём тут заявка англии у них было два голоса всего я вообще не понимаю чего они возмущались ладно проиграли бы в упорной борьбе а так
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