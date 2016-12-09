Зидан не считает «Реал» фаворитом в борьбе за чемпионское звание

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не стал относить свою команду к фаворитам на победу в испанской Примере.

«Я бы не стал называть «Реал» фаворитом в борьбе за титул чемпиона Испании. Мы довольным тем, что делаем, но впереди нас ожидают еще очень много матчей. Шесть очков преимущества над ближайшим преследователем не означают, что мы выиграем чемпионат», – сказал Зидан.

После 14 туров «Реал» идет на первой строчке турнирной таблицы испанской Примеры. На счету команды Зидана 34 очка. «Барселона», идущая на втором месте, отстает на шесть очков.