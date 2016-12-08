Бубнов: «Слуцкий – хороший специалист только по российским меркам»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился размышлениями о дальнейших карьерных перспективах Леонида Слуцкого. Напомним, в среду специалист провел свой последний матч у руля ЦСКА против «Тоттенхэма» (1:3) в Лиге чемпионов.

«Конечно, интересно будет посмотреть на то, где он продолжит свою карьеру. Сейчас много говорят о том, что он может возглавить европейский клуб, но я не уверен в том, что он будет по-настоящему востребован в Европе.

На мой взгляд, Слуцкий – хороший специалист только по российским меркам, так как уровень тренера проверяется не в национальном чемпионате, а в игре его команды в международных матчах и турнирах», – сказал Бубнов.

Ранее сообщалось, что Слуцкий может возглавить «Витесс», однако голландский клуб эту информацию опроверг.