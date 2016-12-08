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  • Бубнов: «Слуцкий – хороший специалист только по российским меркам»

Бубнов: «Слуцкий – хороший специалист только по российским меркам»

8 декабря 2016, 20:24
8

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился размышлениями о дальнейших карьерных перспективах Леонида Слуцкого. Напомним, в среду специалист провел свой последний матч у руля ЦСКА против «Тоттенхэма» (1:3) в Лиге чемпионов.

«Конечно, интересно будет посмотреть на то, где он продолжит свою карьеру. Сейчас много говорят о том, что он может возглавить европейский клуб, но я не уверен в том, что он будет по-настоящему востребован в Европе.

На мой взгляд, Слуцкий – хороший специалист только по российским меркам, так как уровень тренера проверяется не в национальном чемпионате, а в игре его команды в международных матчах и турнирах», – сказал Бубнов.

Ранее сообщалось, что Слуцкий может возглавить «Витесс», однако голландский клуб эту информацию опроверг.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Бубнов Александр
Комментарии (8)
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KorolShut
1481219238
Только языком умеет трепать, аналитик херов, попробывал бы сам тренером поработать
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Kulimen
1481219892
Бубнову виднее, он же охрененный специалист.
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Nerlinger
1481227768
а Бубнов хороший говорун по всем меркам
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TUMS
1481305456
Гоните его со своими рассуждениями.
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